Liga : Réal Madrid s’impose dans un duel presque perdu

Difficile victoire pour la Maison Blanche. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés dans leur déplacement de ce samedi grâce à Varane (1-2).

Cet après-midi, tout le Réal Madrid peut dire merci à Varane. Longuement critiqué par les supporters et les médias ibériques à cause de ses déchets techniques qui avaient coûté très cher pour le club, le défenseur français s’est rattrapé Aujourd’hui.

Dans une rencontre presque perdue où Huesca a ouvert le bal par le biais de Javi Galan (48e), le défenseur madrilène a sauvé le barque blanc avec deux buts, un doublé.

Varane a égalisé le but en un premier temps (55e) avant de doubler d’ardeur pour un second but à la 84e minute. Une victoire qu’il a offert à un Réal Madrid qui se noyait déjà au classement général. Pour le moment, le club madrilène passe devant le FC Barcelone avec 43 points en attendant le résultat du match des catalans pour demain dimanche.