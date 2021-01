Liga : Messi et Griezmann s’amusent avec Grenade et boostent le Barça !

Magnifique enchaînement pour les catalans ! On dirait que le FC Barcelone a repris ses esprits. Ce soir en déplacement à Grenade, ils ont fait le maximum en battant sans anicroche leur adversaire du jour (0-4) grâce aux doublés De Messi et Griezmann.

Alors qu’ils étaient sévèrement critiqués, les deux hommes en union de force ce soir ont donné la joie aux supporters. Après avoir corrigé Athlélic Bilbao (2-3) grâce à un doublé de Messi, La Pulga enchaîne ce samedi avec également un doublé. Et ceci accompagné de Griezmann.

Le show avait commencé par une passe contrée de Sergio Busquets, Griezmann se retrouve avec le ballon dans les pieds, se retourne et en profite : le français ouvre le score tôt dans le match.

Le but est bien validé par la VAR, 4ème but pour Antoine Griezmann en Liga cette saison (12e, 0-1). Un peu plus de 20 minutes plus tard, Messi vient doubler la mise (35e, 0-2). Griezmann déborde côté gauche et décale pour l’Argentin dans l’axe, qui a tout le temps pour ajuster la cage de Rui Silva d’une magnifique frappe en pleine lucarne.

Malgré une faute de main de Busquets au début de l’action, le but est bien validé. Un peu avant la mi-temps, Messi s’offre un doublé sur coup franc grâce à une faute obtenue par Pedri. Aux 18 mètres, à l’entrée de la surface, le sextuple Ballon d’Or tire côté opposé et vient placer le ballon dans le petit filet du gardien andalou, qui ne peut rien faire (0-3, 43e). 11ème but de Messi cette saison, meilleur buteur de la Liga.

Au retour des vestiaires, Diego Martinez, l’entraineur de Grenade, décide de procéder à trois changements ! Carlos Neva, Montoro et Soldado laissent leurs places à Jesus Vallejo, Luis Milla et Luis Javier Suarez. Le rythme redescend d’un cran d’un coup, mais le festival va quand même continuer.

À la 63ème minute de jeu Griezmann va lui aussi inscrire un doublé sur une passe d’Ousmane Dembélé côté droit (0-4). Doublé de Messi, doublé de Griezmann. Le Barça monte en puissance en Liga et remonte au classement. Les Catalans sont 3ème à deux points derrière le Real, dauphin de l’Atletico, qui joue ce soir à 21h face à Osasuna.