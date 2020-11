Liga : Lionel Messi ou Sergio Ramos ? Tebas a réagi aux rumeurs

Présent lors du média day organisé avant le tournoi des maîtres, Dominic Thiem a expliqué avoir changé de position concernant les JO.

«En fait, j’ai progressivement changer d’avis concernant les Jeux Olympiques et j’ai surtout beaucoup de chance car ils ont été reportés. Si cela avait eu lieu cette année, je n’y serai pas aller mais là c’est une autre situation. Je serai donc présent l’an prochain et j’ai hâte d’y être. En fait, dernièrement, j’ai revu des images des jeux de 2016, notamment celle de Del Potro, et j’ai compris ce que symbolisait les Jeux Olympiques même pour le tennis».

Dominic Thiem arrive à maturité. À 27 ans, l’Autrichien est désormais troisième mondial et vient de remporter son premier tournoi du Grand Chelem à l’US Open, battant en finale l’Allemand Alexander Zverev.

Également double finaliste à Roland-Garros, Rafael Nadal lui résiste encore pour être sacré Porte d’Auteuil. À partir de ce lundi, Dominic Thiem participe au dernier tournoi de la saison, l’ATP Finals, qui regroupe les huit meilleurs joueurs du monde.