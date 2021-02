Liga : les compos probables du match FC Séville – FC Barcelone

La presse espagnole dévoile ce samedi que la prolongation ou le départ de Lionel Messi ne seront pas liés au salaire que lui proposeront le Barça ou tout autre club intéressé.

L’avenir de Lionel Messi est toujours au cœur de l’actualité, en Espagne comme un peu partout en Europe. Le contrat de l’Argentin expire dans quatre mois, et cette fois, la belle histoire d’amour qui lie la star de l’Albiceleste à son club formateur pourrait bien prendre fin. On le sait déjà, tout dépendra énormément du prochain président du FC Barcelone, qui sera connu début mars lors des élections présidentielles du club catalan.

Comme l’explique Marca ce samedi, rien n’est encore acté. Lionel Messi n’a pas tranché, comme il n’a pas encore parlé à d’autres clubs. En revanche, il fixera une condition au futur président pour accepter de rester : un projet sportif ambitieux. L’Argentin veut que le club soit en mesure de lutter pour tous les titres possibles.

L’argent n’est pas sa priorité

Selon le journal ibérique, le côté financier ne sera pas le plus important dans ce feuilleton, et le numéro 10 blaugrana fera des efforts financiers s’il estime que le projet présenté par le prochain patron de l’écurie de la Ciudad Condal vaut le coup. L’argent passera au deuxième plan, et, toujours selon Marca, le côté financier n’a d’ailleurs jamais été la principale motivation du joueur, qui est en plus conscient des soucis traversés par son club de ce côté-là.

Dans son contrat actuel, certaines clauses et primes avaient même été incluses directement par Josep Maria Bartomeu, sans que la Pulga ne les réclame dans les négociations. Des sources du Barça précisent en tout cas au journal que le joueur semble aujourd’hui bien plus à l’écoute de son club que l’été dernier, où il souhaitait vraiment partir.

Il n’a pas apprécié la rumeur PSG, comme il a immédiatement recalé tous les intermédiaires qui ont voulu discuter avec lui d’offres d’autres clubs. Tout n’est pas perdu pour les fans du Barça donc…