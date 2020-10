Liga : le Réal Madrid s’incline à domicile face à un promu !

En Premier League cet après midi, Southampton a tenu en échec le Chelsea de Frank Lampard dans un duel fou et somptueux de la première minute à la dernière minute (3-3).

Et pourtant la rencontre avait bien débuté pour les Blues, qui, déjà à la 15e et à la 28e minute ont pris l’avantage sur leur adversaire grâce à Werner (2-0). Et Malgré la réduction du score par Ings (43e, 2-1), l’équipe de Chelsea a maintenu l’avantage jusqu’à la pause.

En seconde période, Southampton a repris de la plus belle manière ses forces et relance la rencontre par une réalisation de Adams (57e) qui remet les deux formations au même niveau (2-2). Mais, Havertz en rajoute une couche (59e) et met en panique les visiteurs. Ces derniers n’ayant pas été frustrés, égalisent le score dans les dernières minutes du temps additionnel (90+2; 3-3) et contraints les protégés de Lampard au partage des points.