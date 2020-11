Liga : le Réal Madrid lâche deux points à Villarreal

En déplacement cet après-midi de samedi 21 novembre 2020, le Réal Madrid a manqué sa première sortie après la trêve. Il a été tenu en échec sur un nul (1-1).

Orphelin de Sergio Ramos dans le secteur défensif et de Karim Benzema dans le secteur offensif, le Réal Madrid n’a pas pu s’imposer pour cette 10ème journée.

Alors qu’ils avaient bien débuté par un premier but signé Mariano Diaz (2e) dès le premier coup de sifflet. Et en espérant marquer d’autres, celui-ci sera malheureusement le dernier pour la Casa Blanca jusqu’à ce que les locaux égalisent en seconde période grâce à Gérard Moreno sur penalty (76e) et porte le score à (1-1).

Suite à ce résultat, le Réal Madrid maintient sa place de 4e au classement général avec 17 points, alors que le Villarreal qui compte 19 unités et 2e est sous la menace de l’Atletico de Madrid qui joue contre le FC Barcelone à 21h00.