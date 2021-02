Liga : le groupe barcelonais pour l’expédition à Séville

Dans un entretien accordé à Discovery Channel, Zlatan Ibrahimovic a dévoilé son idole absolu, son plus grand joueur pour qui, il doit respecter et allégeance.

«Ronaldo, Il Fenomeno», a-t-il déclaré. En effet Ibrahimovic a beaucoup d’admiration pour l’international brésilien. Il l’a classé au sommet des meilleurs joueurs du monde, hormis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi que le monde ne cessent de crier.

«Il est le meilleur de tous les temps. Pour moi, Ronaldo Nazario est le football. La façon dont il se déplaçait… Il est le plus grand joueur de l’histoire, sans aucun doute», a-t-il confié avec certitude.

Les conseils de Ibrahimovic a l’endroit de la jeunesse et des sportifs politiques !

Par ailleurs, il en profite des exploits réalisés par Ronaldo Nazario à l’époque pour envoyer un message à la jeune génération montante qui a modifié le football, taillé à leur guise.

«Aujourd’hui, les jeunes joueurs jouent cinq minutes et on dit d’eux qu’ils sont excellents. Je suis heureux d’être de la vieille école. Les réseaux sociaux ont tout changé, et les joueurs sont considérés comme des champions maintenant même s’ils ont peu fait.»

«Avant, il fallait accomplir de grandes choses, pendant longtemps pour être un grand joueur. J’aime plus la vieille école», a expliqué l’ancien barcelonais.

Occasion pour le suédois de dévoiler également son côté apolitique : «J’aime beaucoup LeBron James. Pour être honnête, je n’aime pas quand des gens d’un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce que tu sais faire de mieux. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique», a-t-il lâché.