Liga : le FC Barcelone trébuche à Getafe !

Pour le compte de la 6e journée en Liga, le Réal Madrid recevait ce samedi soir l’équipe de Cadix pour un duel décisif. La rencontre s’est soldée sur (0-1) en faveur des visiteurs.

Finalement, la trêve internationale a eu raison sur les madrilènes ! De retour de la sélection, Sergio Ramos, le capitaine emblématique de la Casablanca n’a pas pu empocher ce soir les trois points qui vont permettre au Réal Madrid de maintenir sa position de leader au classement général.

Et c’est plus que lucide, même à domicile, les poulains de Zizou ont courbé l’échine depuis la première partie par un but signé Lozano (16e; 0-1) du Cadix, un club nouvellement promu à la Liga.