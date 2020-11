Liga : Javier Tebas tacle sèchement Cristiano Ronaldo et Neymar

Le président de la Ligue espagnole n’a pas été tendre avec le Portugais et le Brésilien mais estime que la Liga est plus grande que ces noms.

Dans une interview accordé à Marca, le président de la Liga, Javier Tebas, n’a pas manqué de tacler Cristiano Ronaldo, parti du Real Madrid pour la Juventus Turin en 2018, et Neymar, qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG en 2017.

«Cristiano Ronaldo est parti, et je vous assure que nous n’avons rien remarqué. Je dois dire la vérité. Et la Serie A n’a pas non plus remarqué une amélioration depuis son arrivée. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même.»