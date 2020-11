Liga : entrée en seconde période, Messi pousse le Barça à remonter la pente !

Le FC Barcelone peut remercier son capitaine emblématique ! À domicile ce samedi, le club catalan recevait le Réal Betis pour un match très important. Mais des ratés ont eux raisons du secteur offensif sans Léo Messi. Et arrivé en seconde période, La Pulga a remonté la pente.

Qui a dit que Lionel Messi n’est pas en forme ? Certainement, cela ne pourrait être une analyse mal fondée. Le natif de Rosario a prouvé ce soir qu’il est bien en forme et près à se battre pour le FC Barcelone.

Le club catalan a connu une victoire méritée ce samedi après avoir encaissé des matchs nuls. Et pour la surprise de cette neuvième journée en Liga, c’est Ronald Koeman qui a décidé de faire sans Leo Messi en première période.

L’entraîneur Batave dans le secteur offensif a aligné Ansu Fati, Griezmann et Ousmane Dembele. Mais ces derniers ont manqué un peu de réalisme. Surtout Griezmann qui semble être scellé aux ratés.

Griezmann peu étincelant !

Le champion du monde 2018, sur une belle action a trouvé le poteau à la 26e minute. Mais à la 33e minute, Ansu Fati a offert un penalty au Barça. Koeman a décidé d’user de Griezmann pour appliquer cette sentence. Mais pour une seconde fois, l’attaquant ne s’est pas montré leader.

Alors que Ousmane Dembele a déjà ouvert le score à la 22e minute Et les visiteurs ont égalisé par le biais de Sanabrias (45e). Sur un score de (1-1), l’arbitre de la rencontre a renvoyé les deux formations à la pause.

Messi vole au secours du FC Barcelone !

En seconde période, le coach néerlandais a décidé d’apporter un peu de véhémence dans le jeu. Il fait sortir le jeune espagnol et fait entrer l’argentin (46e). Aussitôt venir, le sextuplé ballon a confirmé sa présence.

Il pousse Antoine Griezmann a enfin trouvé le chemin des filets (49e). Les Blaugranas double ainsi la mise (2-1). Mais ce n’est pas fini !

À la 61e minute, le numéro 10 catalan triple le score par le biais d’un penalty. Et pour faire taire les critiques, il double la mise sur un but sans penalty en remontant le score (82e, 4-2).

Deux minutes plus tard, le tout puissant lm10 signe un triplé, malheureusement ce dernier a été refusé par le juge de la rencontre. Néanmoins, la jeune pepite n’a pas manqué de se faire remarquer aussi. Pedri marque le cinquième but catalan à la 90e et plonge complément le Réal Betis.

Score final (5-2) ! Le FC Barcelone peut pour le moment se bomber le torse avant de retrouver la Liga après la trêve internationale de novembre.