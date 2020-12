Liga : difficile victoire pour le FC Barcelone !

Le Stade Brestois de l’international attaquant béninois Steve Mounié a battu ce dimanche 13 décembre 2020 l’équipe de Stade Reims dans son jardin (2-1).

Battu sans réserve la journée précédente, les Brestois ont levé la tête et pris de force leur revanche sur les innocents Reims.

En amont de la rencontre, les 22 acteurs ont d’abord livré un message fort sur la situation qui prévaut actuellement dans les stades : le racisme.

Une séance de prise de photo a eu lieu avec les deux équipes jumelées où sur un panneau installé devant on peut lire : «contre le racisme, continuons à gagner du terrain».

Après le vibrant geste contre le racisme, a débuté le duel. Mais il a fallut plus d’une vingtaine de minutes pour que les filets tremblent.

Et c’est les équipiers de Steve Mounié qui ouvrent la balle. Honorat à 20 mètres du cage adverse, bombarde le portier de Reims sur une bonne frappe à bout portant qui surprend (30e, 1-0).

Après la pause, les visiteurs égalisent et relancent le duel. À la 65e minute, Larsonneur a été surpris par un corner direct de Zeneli qui termine sa course dans les filets (1-1).

Mais les Brestois sont bien déterminés. Ensemble, ils s’affutent et domptent les rémoises. Après 10 minutes de forcing, Faivre bute sur le portier remois. Ce dernier éjecte la balle qui tombe dans les jambes du béninois.

Steve Mounié s’en procure de son occasion en or et marque dans le camp vide (2-1,77e). Ainsi, ils vont maintenir le score jusqu’à la fin et empochent les trois points.

Le stade Brestois et Steven Mounié grâce à cette victoire sont 10ème au classement général avec 21 points.