Liga : Barcelone massacre Osasuna et gagne assez de place !

Auteur du 4e et dernier but de la partie, «La Pulga» a enlevé son maillot pour en montrer un autre, celui du Newell’s Old Boys. Pourquoi ce maillot ? Diego Maradona y a joué entre 1993 et 1995 alors que Lionel Messi y a commencé sa formation entre 1994 et 2000 avant de prendre la direction de Barcelone.

L’Argentin, qui portait un numéro 10 sur le maillot en question, a embrassé ses mains puis levé les bras au ciel et regardé vers le ciel, comme l’une des célébrations qu’avait fait Diego Maradona à l’époque.

«C’est un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s’en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui et voudrais en profiter pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et amis. RIP», avait déclaré le sextuple Ballon d’Or Messi à l’annonce de la mort de son compatriote, âgé de 60 ans.