Liga : Barça dégringole la Réal Sociedad et se fait de place !

Le FC Barcelone dans le cadre de sa 19e journée en Liga vient de battre la Réal Sociedad et gagne de places (2-1).

Mission accomplie pour le club catalan. Les protégés de Ronald Koeman viennent de réaliser le plus important en s’imposant dans leur célèbre jardin Camp Nou.

Et pour le compte de ce soir, c’est Jordi Alba qui s’est montré plus dynamique, motivé et décisif. Dès l’entame de la rencontre il a surpris le portier adverse sur une frappe puissante. Mais Griezmann avec son nouveau look n’a pas aussi manqué de marquer sa présence.

Mais, à la 27e minute, les visiteurs ont assommé les Blaugrana sur un but signé Willian Jose. Il a été servi par Portu sur un corner bien élaboré (0-1). Mais ceci n’effraie point Messi et les siens.

D’ailleurs, Jordi Alba n’a pas tardé à réagir. L’espagnol inflige un gozalo du pied droit au portier adverse et égalise aussitôt le but trois minutes plus tard (1-1, 30e).

À quelques minutes de la pause, le néerlandais Frenkie De Jong double la mise. Il a été servi par Jordi Alba sur un centre qui a échappé la défense de Sociedad. De Jong placé derrière, jette juste la balle dans les filets (2-1, 42e).

Après la pause, les catalans ont cherché à se mettre plus à l’abri pendant que la Réal Sociedad s’acharnait à revenir au score. Mais hélas, le score restera inchangé.

Le FC Barcelone grâce à cette victoire fait son entrée dans le top 5 du classement général avec 20 points désormais, pendant que son adversaire du jour dégringole à la 2e place et laisse sa place à l’Atletico de Madrid.