Liga : Barça atomise Alavés

Le FC Barcelone a fait service maximum. Les hommes de Ronald Koeman ont dynamité Alavés dans leur propre jardin (5-1).

Le club catalan après avoir trébuché contre Séville en coupe du Roi, vient de prendre sa vengeance sur Alavés. Ils a lapidé ses derniers sur un score lourd, 5 buts à 1.

Lionel Messi et Trincao ont inscrit deux buts avec de très belles réalisations. Ensuite Firpo marque un 5e but et cloue les visiteurs. Le FC Barcelone ne lâche pas sa deuxième place. Il talonne FC Séville en 3e place et continue dans son chassé-croisé avec le club madrilène.