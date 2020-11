Libye : forte baisse des revenus pétroliers en septembre et octobre (compagnie d’Etat)

Le gouvernement guinéen s’engage désormais dans une dynamique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des fléaux qui sapent le développement économique du pays, selon un document d’avant-projet de la Banque centrale guinéene.

Pour ce faire, la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) a soumis jeudi au conseil des ministres, un avant-projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Selon le gouverneur de la BCRG Dr Louncény Nabé, les ressources issues de blanchiments d’argent représentent un peu plus de 5% du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Il a noté dans le document d’avant-projet que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ayant un caractère national et transnational, sont devenus des sujets de préoccupations des organisations internationales telles que les Nations Unies, le Fonds monétaire internationales (FMI), les Conventions internationales et les Recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI), et le GIABA au niveau ouest-africain.

Ledit avant-projet de loi comprend 150 articles répartis en 14 chapitres qui traitent entre autres des dispositions pénales, les incriminations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des mesures de vigilance que doivent respectivement adopter les institutions financières, les entreprises et professions non financières et la détection de blanchiment de capitaux.

En ce qui concerne le cas spécifique de la Guinée, le gouvernement vient de créer une Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), placée sous la tutelle de la Banque Centrale de la République de Guinée.

Par ailleurs, à propos de la coopération internationale, il est noté dans l’avant-projet de loi que «toutes les formes de coopération internationale en matière policière et judiciaire et d’entraide judiciaire internationale sont prévues dans ce projet de Loi, conformément aux dispositions du code de procédures pénales».

Pour les autorités guinéennes, cet avant-projet de loi est important pour l’intégrité et la stabilité du système économique et financier guinéen et pour la sécurité nationale du pays.

