Libération de Soumaïla Cissé : réaction de l’ancien président béninois, Boni Yayi

L’ancien président du Bénin, Boni Yayi n’est pas resté de marbre face à la libération du chef de file de l’opposition malienne, Soumaila Cissé. C’est à travers un message sur sa page Facebook, ce vendredi 09 octobre 2020.

L’ancien président béninois, Boni Yayi s’est réjoui de la libération de l’ancien président de la commission de l’Uemoa, Soumaila Cissé. Enlevé dans le nord du pays, en mars 2020, en pleine campagne pour les élections législatives, le chef de file de l’opposition malienne a été relâché, ce jeudi, en même temps que d’autres otages, par les Djihadistes.

«Bienvenue au bercail de CISSE Soumaïla, icône de la lutte pour la Démocratie au Mali. Mes pensées aux autres otages libérés», a-t-il écrit sur sa page facebook.

La libération de ces derniers est intervenue dans le cadre d’une opération d’échange d’otages entre les autorités maliennes et les organisations djihadistes. En effet, les nouvelles autorités ont obtenu le relâchement de Soumaïla Cissé et autres en mettant en liberté plusieurs centaines de prisonniers et djihadistes.

Dans son message, Boni Yayi n’a pas manqué de lancer un appel à la communauté internationale pour la conjugaison des efforts contre le terrorisme.

«Je lance un appel à nos Peuples et la communauté internationale pour une sincère Coalition Mondiale pour la fin du terrorisme et système mafieux privatifs de nos Libertés Fondamentales et de notre prospérité en Afrique», a-t-il insisté.