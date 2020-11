Liban : le président veut des «preuves» après des sanctions contre son gendre

Le président libanais Michel Aoun a réclamé samedi 7 novembre des «preuves», après l’imposition de sanctions américaines contre son gendre Gebran Bassil, un ex-ministre, pour «corruption».

Le Trésor américain a annoncé la veille des sanctions financières contre l’influent homme politique, allié du puissant mouvement chiite Hezbollah –qualifié d’organisation «terroriste» par Washington–, l’accusant de «corruption» et de détournements de fonds.

Le président Aoun a «demandé au ministre des Affaires étrangères d’obtenir les preuves et les documents ayant poussé le Trésor américain à formuler des accusations» à l’encontre de Gebran Bassil, a indiqué sur Twitter la présidence libanaise.

«Ces documents doivent être soumis à la justice libanaise afin qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires dans le cas de véracité de ces données», a ajouté la présidence.

Gebran Bassil a occupé plusieurs postes ministériels avant de siéger à l’Assemblée, à la tête du plus grand bloc parlementaire. «La corruption du système politique libanais incarnée par Bassil a aidé à éroder les fondements d’un gouvernement efficace», a commenté vendredi 6 novembre le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dans la foulée de l’annonce des sanctions.

À l’automne 2019, le Liban a connu un soulèvement populaire sans précédent contre l’ensemble de la classe dirigeante, accusée de corruption et d’incompétence. Durant ces manifestations, Gebran Bassil faisait partie des personnalités les plus conspuées par la rue. «Les sanctions ne me font pas peur», a-t-il réagi vendredi sur Twitter.

Avec AFP