L’héritier de Diego Simeone que son propre père a rejeté et jouera désormais dans cette équipe de premier plan

Diego Maradona et Lionel Messi sont les deux meilleurs joueurs de l’histoire argentine et il y a une coïncidence du jour de leurs débuts que peu.

Le FC Barcelone et l’équipe d’Argénie ont le privilège de pouvoir voir Lionel Messi et Diego Maradona dans leurs équipes. Les deux Lionel Messi et Diego Maradona a fait beaucoup pour leurs équipes et levées plusieurs trophées.

L’un des moments les plus importants de la vie de Diego Maradona et Lionel Messi a été lorsqu’ils ont tous deux disputé leur premier match avec l’équipe argentine.

En plus d’ être gauchers, d’avoir le numéro 10 sur leur maillot et d’avoir joué pour le FC Barcelone, Lionel Messi et Diego Maradona ont une curieuse coïncidence le jour où ils ont enfilé le maillot de l’équipe argentine pour la première fois.

Beaucoup diront que c’est une coïncidence, un hasard ou quelque chose du destin, mais la réalité est que les deux ont joué pour la première fois contre la même équipe.

Diego Maradona a fait ses débuts le 2 février 1977 lors d’un match amical que l’équipe argentine a disputé contre la Hongrie. À cette époque, Diego Maradona n’avait que 16 ans et 4 mois et il n’avait pas joué pour l’équipe première des Argentinos Juniors depuis 6 mois. Ce jour-là a commencé l’histoire d’amour entre l’équipe argentine et Diego Maradona.

Le premier match de Lionel Messi n’était pas celui souhaité par le joueur du FC Barcelone puisqu’il a été expulsé 43 secondes après son entrée dans le match. A 18 ans, Lionel Messi disputait son premier match avec l’Argentine contre la Hongrie, le même rival que Diego Maradona. Ces données surprennent tous ceux qui les connaissent.

Premier but de Lionel Messi et Diego Maradona avec l’équipe d’Argentine:

Lionel Messi et Diego Maradona sont deux des joueurs qui ont marqué le plus de buts tout au long de l’histoire de l’Argentine, mais à quand remonte leur premier but?

Lionel Messi est devenu son premier but en 2016 lors d’un match amical contre la Croatie et Diego Maradona l’a fait deux ans après avoir disputé son premier match et l’a fait contre l’Écosse.