L’ex-président Aziz et une trentaine de personnes soupçonnés de corruption

Le Togo également touché par cette mauvaise nouvelle. Dans un message posté sur sa page officielle Facebook, Faure Essozimna Gnassingbé a présenté ses condoléances et celles du gouvernement togolais à la famille éplorée du ministre ivoirien Hamed Bakayoko, qui a tiré sa révérence ce mercredi 10 mars soir.

Message du président togolais Faure Gnassingbé

C’est avec une immense douleur que j’ai appris ce jour le décès du premier ministre de Côte d’Ivoire, M. Hamed BAKAYOKO .

Un homme d’État hors pair, dévoué à la tâche et rigoureux au travail s’en est allé.

En mon nom propre et au nom du peuple togolais, j’adresse mes condoléances les plus attristées à SEM Alassane Ouattara, au peuple frère de Côte d’Ivoire et à la famille éplorée.

FEG