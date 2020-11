Lesotho – Bénin : voici le onze entrant des deux équipes !

Michel Dussuyer et son adversaire viennent de dévoiler leur composition officielle pour la rencontre de tout à l’heure prévue à 14h00 à Maseru.

Onze entrant du Lesotho :

Au niveau des Basothos, l’entraîneur a repris avec les mêmes joueurs relancés contre le Bénin à Porto-Novo. L’unique différence observée est l’apparition de Seturumane à la place de Tumelo.

Moerane, Malane, Sello, Mkwanazi, Lerotholi, Sera, Toroane, Lesaona, Masoabi, Jane, Seturumane

Onze entrant du Bénin :

Contrairement chez les Écureuils, on constate que Michel Dussuyer a apporté beaucoup de modifications. Le tacticien tricolore, dans le secteur offensif a positionné Michaël Poté sur le flanc gauche.

Dans l’entrejeu, il a préféré titulariser David Kiki et Agossa en lieu et place de Imorou et Matteo Ahlinvi. Pour la charnière défensive rien a été modifié. Yohann Roche a retrouvé sa place aux côtés de Adenon et Cédric Hountondji.