Les sondages à la veille de la présidentielle américaine

Jusqu’au décompte de la dernière voix, personne ne peut affirmer qui de Donald Trump ou de Joe Biden sortira vainqueur de ce scrutin. Le dépouillement continue dans certains Etats-clés. Joe Biden est à 6 grands électeurs de la Maison blanche. Le point.

Ce mercredi soir, même si Biden, annoncé successivement vainqueur dans le Wisconsin et le Michigan, a fait un grand pas vers la victoire, le résultat définitif n’était pas encore annoncé. Pour le moment, le candidat démocrate cumule 264 grands électeurs contre 214 pour Trump. Pour atteindre le seuil des 270, synonyme de victoire, Biden doit donc remporter 6 – et Trump 56 – des 60 grands électeurs encore non «dotés .

Les résultats de la Géorgie sont attendus dans les prochaines heures, le Nevada jeudi, et la Pennsylvanie ou la Caroline du Nord, pourraient encore se faire attendre jusqu’à vendredi. Et c’est sans compter sur les recours des différents candidats, comme celui du camp Trump dans le Wisconsin.

Qu’il s’agisse de « Swing States », ces Etats qui balancent d’une élection à l’autre, d’Etats penchant traditionnellement pour le vote républicain ou au contraire pour les démocrates, retrouvez la répartition de leurs votes ci-dessous.

Les Etats encore indécis (60 grands électeurs)

Pennsylvanie (20 grands électeurs)

Trump a encore 5 points d’avance, sur 84% des bulletins, mais son avance fond au fur et à mesure que les votes par correspondance sont dépouillés. Il a d’ailleurs demandé une suspension du comptage.

Géorgie (16 grands électeurs)

Trump a 1, 6 point d’avance, sur 93% des bulletins. Ce devrait être le prochain Etat à tomber.

Caroline du Nord (15 grands électeurs)

Trump est légèrement en tête (1,4%) sur 95% des bulletins. Le résultat sera connu vendredi.

Nevada (6 grands électeurs)

Biden et Trump ont moins d’un point d’écart, sur 86% des bulletins. Le résultat sera connu jeudi.

Alaska (3 grands électeurs)

Trump est largement en tête sur des résultats très partiels (moins de 50% des bulletins) et devrait l’emporter.

Les Etats remportés par Trump (214 grands électeurs)

Texas (38 grands électeurs)

Floride (29 grands électeurs)

Ohio (18 grands électeurs)

Tennessee (11 grands électeurs)

Indiana (11 grands électeurs)

Missouri (10 grands électeurs)

Alabama (9 grands électeurs)

Caroline du Sud (9 grands électeurs)

Kentucky (8 grands électeurs)

Louisiane (8 grands électeurs)

Oklahoma (7 grands électeurs)

Mississippi (6 grands électeurs)

Arkansas (6 grand sélecteurs)

Kansas (6 grands électeurs)

Utah (6 grands électeurs)

Iowa (6 grands électeurs)

Virginie-Occidentale (5 grands électeurs)

Nebraska (4 des 5 grands électeurs)

Idaho (4 grands électeurs)

Dakota du Nord (3 grands électeurs)

Wyoming (3 grands électeurs)

Dakota du Sud (3 grands électeurs)

Montana (3 grands électeurs)

Maine (1 grand électeur)

Les Etats remportés par Biden (264 grands électeurs)

Californie (55 grands électeurs)

New York (29 grands électeurs)

Illinois (20 grands électeurs)

Michigan (16 grands électeurs)

New Jersey (14 grand sélecteurs)

Virginie (13 grands électeurs)

Washington (12 grands électeurs)

Massachusetts (11 grands électeurs)

Arizona (11 grands électeurs)

Wisconsin (10 grands électeurs, recomptage demandé)

Maryland (10 grands électeurs)

Minnesota (10 grands électeurs)

Colorado (9 grands électeurs)

Connecticut (7 grands électeurs)

Oregon (7 grands électeurs)

Nouveau-Mexique (5 grands électeurs)

Rhode Island (4 grands électeurs)

New Hampshire (4 grands électeurs)

Hawaï (4 grands électeurs)

Delaware (3 grands électeurs)

District of Columbia (3 grands électeurs)

Maine (3 grands électeurs)

Vermont (3 grands électeurs)

Nebraska (1 des 5 grands électeurs)