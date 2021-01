Les restaurants rouvriront «dès que possible», promet Macron

Le chef de l’État s’est notamment prononcé pour une inscription de la baguette de pain au patrimoine mondial de l’Unesco, lors de la traditionnelle galette de l’Élysée.

Sans nouvelle précise quant à leur date de reprise, les restaurants et bars restent dans le viseur de l’exécutif, a assuré ce mercredi 13 janvier Emmanuel Macron. À l’occasion de la traditionnelle galette des rois de l’Élysée, le président a «salué l’excellence des métiers de bouche», ont rapporté plusieurs fédérations présentes.

Le locataire de l’Élysée a également apporté une lueur d’espoir aux professionnels dont les établissements ne peuvent plus recevoir de public depuis fin octobre mais peuvent encore vendre leurs produits à emporter : les restaurants et bars reprendront leur activité «dès que cela sera possible», a-t-il promis.

Cependant, «le virus va continuer à beaucoup peser dans les prochaines semaines», a nuancé Emmanuel Macron. De la «visibilité» sera donnée au secteur des métiers de bouche, qui auraient pu reprendre le 20 janvier mais ont vu les perspectives d’une réouverture avant au moins mi-février s’évanouir il y a quelques jours lors de la conférence de presse de Jean Castex.

«2020 a été très dure pour l’ensemble de vos métiers (…) Vous avez beaucoup souffert», a notamment lancé le président français aux participants à l’événement.

Il a néanmoins défendu l’action de son gouvernement, précisant que la France «est l’un des pays qui a le plus protégé ceux qui travaillent» en apportant «un soutien massif et rapide», et «on doit continuer à le faire, en s’améliorant».

Le dispositif d’aide sera maintenu lorsque la situation sanitaire s’améliorera et il faudra «accompagner les trésoreries (des entreprises) les plus fragiles» lors de la phase de reprise économique, selon lui.

Le chef de l’État s’est aussi félicité du succès de la Rentrée: mobilisation générale pour sauver l’apprentissage, avec 440.000 contrats signés l’an dernier, dont 72.000 dans les métiers de bouche et 24.000 dans les seules boulangeries.

«Sans aide du gouvernement, beaucoup d’entre nous auraient baissé le rideau», a reconnu, de son côté, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNPBF), Dominique Anract.

La baguette de pain, «250 grammes de magie et de perfection»

Emmanuel Macron s’est par ailleurs engagé à défendre à l’Unesco l’inscription de la baguette française – «250 grammes de magie et de perfection» – au patrimoine mondial de l’humanité. Elle «est l’image de la France dans le monde», a souligné le président de la CNPBF, à l’origine de la demande en 2018.

«Je vous dis à très vite pour l’inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l’UNESCO», a écrit peu après le ministre en charge des PME, Alain Griset, sur Twitter.

Malgré la crise, Emmanuel Macron avait tenu à maintenir la tradition de L’Épiphanie, qui se tient chaque année depuis 1975 à l’Élysée, où la galette des rois n’est jamais garnie d’une fève.

Par précaution sanitaire, le gâteau n’a pas été partagé et dégusté au cours de la réception. La galette en question faisait 1,20 m d’envergure.

Avec AFP