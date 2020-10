Les Républicains se jettent sur Joe Biden qui a descendu son masque pour tousser dans sa main… (vidéo)

Le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden est sévèrement critiqué par ses adversaires Républicains pour ce geste qui ne respecte pas les mesures barrières.

Dans cette vidéo, on voit le candidat démocrate à l’élection présidentielle baisser son masque… pour tousser dans sa main! Il a donné du grain à moudre au moulin républicain en perte dans les sondages.

Les républicains en ont fait leurchou gras… C’était ce samedi 10 octobre 2020, Joe Biden a essuyé de nombreuses moqueries sur Twitter après la publication par un membre du Comité national républicain de la vidéo montrant le candidat démocrate en plein discours.

Et pour cause, Joe Biden faire une double entorse aux règles sanitaires contre le coronavirus : il a toussé dans sa main après avoir retiré son masque. Alors que pour la risposte contre le coronavirus, les règles sanitaires de base sont de ne pas toucher son masque et de ne pas le baisser au moment d’une quinte de toux ou d’un éternuement.

Les membres du clan Trump se sont donc empressés de rendre ces critiques au candidat démocrate ! Ce samedi, on a donc pu observer de nombreux tweets moquant Joe Biden : «Ça ne s’invente pas. Joe Biden a enlevé son masque pour tousser dans sa main. On peut nous parler d’insalubrité ensuite…», a ainsi tweeté Steve Guest, membre du Comité national républicain.



Parmi les nombreuses réponses à son tweet, on a pu lire : «Joe Biden a traité le président Trump ‘d’imprudent’ alors qu’il tousse dans sa main et tousse dans un masque qui ne fait que glisser sur son visage», a commenté la journaliste Jenn Pellegrino, de la chaîne conservatrice américaine OANN, clairement orientée pro-Trump.



«Exactement, et il touche toujours son visage ! C’est sale ! Le principal diffuseur de germes, ce sont nos mains !» a répondu une internaute. De son côté, la chaine Fox News a tenu à rappeler que ce n’est pas la première fois que Joe Biden est épinglé sur le respect des gestes barrières : lors d’une interview sur CNN en mars dernier, le candidat démocrate s’était fait reprendre alors qu’il toussait dans son point et non dans son coude. Que celui qui n’a jamais péché, lui jette la première pierre!

