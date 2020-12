«Les protestations #EndSARS ne sont pas un échec», le rappeur Ruggedman

Le rappeur et activiste Michael Stephens, alias Ruggedman, qui était l’un des artistes actifs qui étaient actifs lors des manifestations #EndSARS, a déclaré que le mouvement n’avait pas échoué.

Il a déclaré à Sunday Scoop : «Le #EndSARSla protestation est loin d’être un échec. Ce fut un succès monumental sans la fusillade malheureuse de manifestants pacifiques au péage de Lekki. Cela a provoqué une pause dans les manifestations physiques au Nigeria pour le moment. Cependant, les Nigérians de la diaspora protestent toujours.

La cause a été un grand succès car elle a montré au monde ce que les Nigérians vivaient aux mains de la police. Cela a montré au monde à quel point nos politiciens sont pauvres dans la résolution des conflits. Cela a montré au monde entier pourquoi nous protestions en premier lieu.

Il a montré aux politiciens nigérians et au monde entier à quel point les jeunes Nigérians peuvent être ingénieux, organisés et incroyables lorsque cela est nécessaire. Maintenant, les jeunes sont éveillés au pouvoir qu’ils ont dans l’unité. Il a fait savoir et continue de faire savoir au monde que nous exigeons un Nigéria meilleur pour tout le monde, pas seulement pour quelques privilégiés.

Réagissant aux Nigérians qui ont blâmé les célébrités pour la mort de certains manifestants, Ruggedman a qualifié ces individus de faiseurs de méfaits.

Il a déclaré: «Je n’ai pas vu de célébrités tirer sur des manifestants pacifiques, donc je crois que ce sont les commentaires des auteurs de méfaits. Des faiseurs de méfaits comme ceux qui ont tenté de nier que la fusillade au péage de Lekki ait jamais eu lieu. Ils n’ont vraiment pas d’importance de toute façon car nous avons vu des vidéos montrant ce qui s’est passé. Le sang des vies innocentes perdues sera sur la tête de celui qui essaiera de le balayer sous le tapis.