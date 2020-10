«Les manifestants n’ont pas demandé la guerre, juste pour un meilleur Nigeria», Antonio Rüdiger

Le défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger, a réagi à l’attaque au pistolet à péage de Lekki après que des manifestants pacifiques de #EndSARS auraient été tués mardi soir le 20 octobre.

Dans ses tweets, l’Internationale allemande a déclaré qu’il était choqué de voir comment la situation était devenue incontrôlable après avoir publié une déclaration la semaine dernière condamnant les brutalités policières au Nigéria.

L’arrière central a également déclaré que la situation au Nigéria n’avait rien à voir avec la démocratie, notant qu’il s’agissait plutôt d’un régime militaire qui, selon lui, est une violation des droits de l’homme au plus haut niveau.

Le défenseur a écrit: «Après ma brève déclaration sur le Nigeria déjà la semaine dernière, je suis maintenant encore plus choqué par la façon dont la situation est devenue de plus en plus incontrôlable. Cela m’attriste tellement. Cela n’a absolument rien à voir avec la démocratie. Cela ressemble plus à un régime militaire et c’est une violation des droits de l’homme au plus haut niveau. [email protected] et l’armée nigériane, arrêtez de tuer de jeunes manifestants pacifiques. Arrêtez de tuer les personnes que vous êtes censé protéger. Les manifestants n’ont pas demandé la guerre, mais simplement un Nigéria meilleur. #EndPoliceBrutalityinNigeria #EndSARS»