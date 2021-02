«Les femmes de Nollywood gagnent de l’argent légitimement», Toyin Abraham

L’actrice populaire de Nollywood, Toyin Abraham Ajeyemi, a utilisé son compte sur les réseaux sociaux pour informer le public que les femmes de Nollywood gagnent de l’argent légitimement.

Elle a fait cette déclaration en réponse à l’artiste de rap vétéran, les affirmations de Ruggedman selon lesquelles les femmes de Nollywood semblent plus réussies que leur homologue masculin.

«Mes acteurs masculins à Nollywood, que se passe-t-il? Ce ne sont que les femmes qui achètent des voitures et construisent des maisons à gauche et à droite. Je voulais venir à Nollywood mais à ce rythme, je ne reviendrai plus. Ruggedman a écrit.

L’actrice a noté que certaines femmes sont payées en millions dans le secteur du cinéma et choisissent donc de se gâter en achetant des voitures ou en construisant des maisons.

Elle a déclaré: «J’ai vu le message publié sur les réseaux sociaux par le rappeur respecté, Ruggedman, sur les femmes qui gagnent plus d’argent et se débrouillent bien, mieux que les hommes. J’ai lu entre les lignes et j’ai vu ce qu’impliquait Ruggedman. Il est un peu triste que de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se soient penchées dessus avec de nombreux commentaires désobligeants sur les femmes, en particulier celles d’entre nous à Nollywood. Il est important que je dise que de nombreuses femmes gagnent de l’argent et gagnent de l’argent légitimement. Je connais des actrices qui facturent deux millions, trois millions et cinq millions dans ce Nollywood.

Se citant à titre d’exemple, la thespienne a révélé qu’elle était payée en millions de nairas et qu’elle avait acquis une voiture valant des millions de nairas. Elle a en outre souligné que ses homologues masculins réussissaient également bien dans le secteur cinématographique.

L’actrice d’Alakada a déclaré: «Je suis payé en millions de nairas pour les concerts. En fait, je viens de payer pour une très bonne voiture valant des millions de nairas et en même temps, je connais beaucoup d’hommes à Nollywood qui se débrouillent extraordinairement bien et qui ont payé des millions.

«Le fait que la plupart de ces hommes choisissent de ne pas faire de bruit sur les réseaux sociaux ne signifie en aucun cas qu’ils sont des citoyens de seconde zone dans ce secteur.»

Elle a poursuivi: «Nous devons arrêter d’attribuer le succès de chaque femme à ses prouesses sexuelles avec les hommes, les femmes méritent le succès qu’elles ont autant que les hommes sans l’attribuer à leur sexualité. Les femmes de Nollywood comme Bimbo Ademoye, Nancy Isime, Kehinde Bankole, Inidima Okojie, Sharon Ooja, Bisola Aiyeola, sont payées en millions.

Même les scénaristes qui ne sont pas sous les feux de la rampe sont payés en millions. Il est désobligeant de mettre les réussites de ces femmes dans la case de leur sexualité. Beaucoup de femmes font de grandes choses légitimement. Je suis l’une d’entre elles, tout comme de nombreuses autres femmes dans d’autres industries, pas seulement dans l’industrie du divertissement. Une femme est plus que la somme totale de sa sexualité.