Les États-Unis autorisent un deuxième vaccin alors que les pays resserrent les limites des vacances

Vendredi, les États-Unis ont autorisé le vaccin Covid-19 de Moderna pour une utilisation d’urgence, ouvrant la voie à des millions de doses d’un deuxième vaccin à expédier à travers le pays le plus durement touché au monde.

La dernière percée a eu lieu alors que de nombreux gouvernements réprimaient la socialisation à Noël et au Nouvel An, ce qui devrait alimenter une augmentation des décès par virus au début de 2021.

L’Italie a annoncé vendredi de nouvelles restrictions sévères pendant les vacances avec de nombreux magasins et tous les bars et restaurants fermés, les voyages entre les régions interdits et un seul voyage extérieur quotidien par ménage autorisé.

Et certaines parties de Sydney se dirigeaient vers un nouveau verrouillage samedi, les responsables australiens ayant déclaré qu’ils espéraient que les restrictions seraient suffisantes pour contrôler une épidémie croissante à temps pour Noël.

Alors que les États-Unis enregistrent désormais plus de 2500 décès par jour à cause de Covid-19, de hauts responsables américains, dont le vice-président Mike Pence, se sont mobilisés pour recevoir des vaccinations précoces vendredi.

L’inoculation publique de Pence était la tentative la plus médiatisée à ce jour pour persuader les Américains sceptiques à l’égard des vaccins de se joindre à un effort national pour mettre fin à une pandémie qui a tué au moins 1,66 million de personnes et infecté plus de 74 millions dans le monde.

Le président élu Joe Biden, qui entrera en fonction le 20 janvier, a annoncé qu’il prendrait le vaccin, également en public, lundi.

Macron a «ralenti»

Dans l’Europe durement touchée, le malaise est monté après que le Premier ministre slovaque Igor Matovic a été testé positif au Covid-19 une semaine après avoir assisté à un sommet de l’Union européenne à Bruxelles.

On pense que c’est au sommet que le président français Emmanuel Macron a attrapé le virus. Le diagnostic de Macron a conduit une foule de dirigeants européens et de responsables français à s’isoler.

Le dirigeant français a reconnu vendredi qu’il avait été «ralenti» par son infection, mais a insisté sur le fait qu’il était toujours activement impliqué dans les affaires gouvernementales, y compris les négociations commerciales sur le Brexit.

Le président américain Donald Trump, qui pourrait être actuellement immunisé après s’être rétabli de Covid-19, a également indiqué qu’il serait prêt à prendre le vaccin.

Il était notamment absent de l’événement de vaccination de Pence, mais il était impatient de s’attribuer le mérite de percées vaccinales record malgré plus de 310000 décès américains dus au virus.

Les États-Unis sont le premier pays à autoriser le schéma à deux doses de Moderna, désormais le deuxième vaccin à être déployé dans un pays occidental après celui développé par Pfizer et BioNTech.

Des millions de doses commenceront à être expédiées dès ce week-end à partir de sites d’entreposage frigorifique en dehors de Memphis et de Louisville.

-Deux milliards de doses

L’Union européenne, confrontée à des pressions pour approuver les vaccins, a l’intention de commencer ses inoculations avec la dose Pfizer-BioNTech avant la fin de l’année, certains pays désignant le 27 décembre comme date de début.

Les pays les plus pauvres ont quant à eux reçu un coup de pouce vendredi lorsque l’Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont déclaré que les vaccins seraient distribués au début de l’année prochaine aux 190 pays dans le cadre de son initiative Covax, un effort de mise en commun formé pour assurer une distribution équitable.

«La lumière au bout du tunnel est devenue un peu plus brillante», a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Deux milliards de doses ont été obtenues des développeurs AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novovax et Sanofi / GSK, bien qu’aucun de leurs candidats n’ait jusqu’à présent reçu d’autorisation d’utilisation.

Cependant, alors que le déploiement du vaccin ne fait que commencer, les taux d’infection continuent de grimper dans de nombreux pays et certains resserrent les restrictions.

En Australie, un groupe de cas sur les plages du nord de Sydney est passé à 38, les résidents ayant reçu l’ordre de rester à la maison à partir de samedi tard pour des raisons essentielles.

La première ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a supplié les plus de cinq millions d’habitants de Sydney de rester chez eux.

«Nous espérons que cela nous donnera suffisamment de temps pour maîtriser le virus afin que nous puissions ensuite nous détendre pour Noël et le nouvel an», a-t-elle déclaré.

En Inde, le nombre total de cas a dépassé les 10 millions samedi, le deuxième plus élevé au monde, bien que les nouveaux taux d’infection semblent avoir fortement chuté ces dernières semaines.

En septembre, la vaste nation semblait sur la bonne voie pour dépasser les États-Unis en tant que pays le plus touché.

Mais l’épidémie semble avoir perdu de son élan en Inde, bien que le pays abrite certaines des villes les plus peuplées de la planète.

En Amérique latine, le maire de Mexico a annoncé que la capitale et l’État voisin suspendraient presque toutes les activités de ce week-end à mesure que les cas de virus augmenteraient – n’autorisant que des produits essentiels tels que la vente de produits alimentaires, d’énergie, de transport, de fabrication et de services financiers.

Le président brésilien Jair Bolsonaro – qui a systématiquement minimisé le coronavirus – a continué de saper la propre campagne de vaccination du pays.

Il s’est moqué des effets secondaires potentiels du vaccin Pfizer, déclarant que «dans le contrat Pfizer, il est très clair: «nous ne sommes responsables d’aucun effet secondaire». Si vous vous transformez en crocodile, c’est votre problème.»

Avec AFP