Les Etats-Unis approuvent un traitement aux anticorps contre Ebola

Avec ses façades maritimes, l’Afrique peut facilement transformer et dynamiser son économie. C’est ce que relève la Direction des études et prévisions financières (Depf) du Maroc dans son «Policy Africa», traitant du transport maritime des marchandises.

Occupant aujourd’hui une grosse part dans le commerce mondial, le transport maritime est, selon le récent «Policy Africa» de la direction des études et prévisions financières (Depf) du Maroc, une aubaine de transformation et de restructuration de l’économie africaine.

Selon cette étude, considérant que le transport maritime est le moteur principal du commerce mondial puisque plus de 80% des échanges commerciaux se font par voie maritime, l’Afrique dont la contribution est faible, se doit de renforcer son secteur maritime afin d’en tirer plus profit.

La contribution de l’Afrique au commerce maritime demeure faible, soit 5,7% du trafic maritime mondial en 2017, fait savoir l’étude qui précise que cette part est sans commune mesure avec les atouts distinctifs de l’Afrique. Il s’agit d’un littoral donnant accès à trois façades maritimes à savoir, atlantique, indienne, et méditerranéenne, et regroupant 38 pays, soit plus de 70% des pays du continent.

Face à ses insuffisances, «l’amélioration de l’interconnectivité des pays africains par des réseaux routiers et ferroviaires améliorerait l’intégration régionale de l’Afrique en favorisant la circulation des personnes et des marchandises dans et entre les pays africains. Le développement du transport maritime, appuierait le processus de transformation et de restructuration de l’économie africaine pour une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales», indique le rapport intitulé «le transport maritime des marchandises dans la façade atlantique de l’Afrique, du Maroc au Nigeria».

Présentant le tableau ainsi que les défis du transport maritime des pays de la façade atlantique de l’Afrique de l’Ouest allant du Maroc au Nigéria (FAAMAN), l’étude s’est intéressée aux stratégies susceptibles de permettre aux pays africains de mieux bénéficier du secteur maritime.

Renforcer la coopération portuaire et maritime

Pour amener l’Afrique à mieux accroitre sa participation dans le commerce maritime et donc, dans le commerce international, plusieurs options s’offrent à l’Afrique selon «Policy Africa». Il s’agit d’une coopération portuaire et maritime renforcée favorisant la mutualisation des moyens humains et techniques, à travers le partage des connaissances, de l’expertise, voire des infrastructures.

Ceci, pour faire bénéficier l’ensemble des pays de la région des atouts compétitifs acquis dans certains domaines (par exemple le développement des plateformes de transbordement au Maroc et au Togo, les formations en sécurité et sûretés maritimes en Côte d’Ivoire, etc.).

Au-delà, cette coopération, pourrait se traduire par la mise en place d’un observatoire régional du transport maritime, rendant fluide et transparent la circulation des données et des informations sur l’activité portuaire.

A l’heure des nouvelles technologies, le «Policy Africa» recommande aussi une digitalisation des Ports, précisant que tous les pays ne doivent pas nécessairement avoir de gigantesques infrastructures portuaires, mais doivent nécessairement investir dans des systèmes d’informations innovants pour rester en phase avec les mutations technologiques.

Ce, à des fins d’amélioration de la qualité des services maritimes Par ailleurs, il est à noter dans les recommandations de l’étude, la nécessité d’une gestion efficace du trafic, car la région est amenée à développer de nouvelles approches maritimes, à travers la mise en place de clusters portuaires, dédiés à des segments spécifiques où un avantage concurrentiel certain est acquis.

Une telle approche permettrait de jeter les bases d’une complémentarité entre les différents ports, favorisant une distribution efficiente du trafic et concourant à la réduction des coûts et des délais. Le transport des marchandises étant aussi indispensable par voie terrestre, le «Policy Africa» appelle à un développement de l’interconnectivité routière et ferroviaire entre l’ensemble des pays et l’ensemble des ports.

Avec L’économiste Bénin