« Les Démocrates » : le parti de l’ex-président, Boni Yayi, définitivement reconnu au Bénin

Condamné à six mois de prison avec sursis pour complicité de fraude au récent concours de recrutement de futurs magistrats, le directeur adjoint du cabinet (DAC) du ministre de la justice et de la législation, Timothée Yabit, a été relevé de ses fonctions. C’est l’une des décisions importantes du Conseil des ministres de ce mercredi 23 décembre 2020.

Mauvaise nouvelle pour Me Timothée Yabit. Après sa condamnation par la justice béninoise à six mois de prison assortie de sursis, il vient d’être limogé en Conseil des ministres, ce mercredi, de son poste de directeur adjoint de cabinet du ministre de la justice, Me Séverin Quenum. Ceci, pour son implication dans le dossier de tricherie au concours de recrutement des auditeurs de justice.

D’après le procureur de la République près le tribunal de Cotonou, Mario Métonou, il s’agit de deux cas de tricherie dans laquelle sont impliquées deux candidates lors de l’épreuve de procédure pénale, le samedi 12 décembre 2020. La première a été surprise en train de manipuler son téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure tandis qu’il a été retrouvé chez la seconde des documents écrits en forme de brouillon qui n’étaient ceux fournis par le centre de d’examen. Au cours de sa sortie, le procureur avait annoncé des poursuites judiciaires exemplaires à l’encontre des auteurs et complices de cette fraude.

Verdict du tribunal et annulation du concours

Quatre personnes étaient au banc des accusés. A l’issue du procès de ce mardi 22 décembre 2020, les deux candidates mises en cause sont condamnées chacune à 36 mois de prison dont 12 mois ferme alors que le directeur adjoint de cabinet du ministre de la justice écope de 6 mois de prison avec sursis. S’agissant de l’époux de l’une des candidates tricheuses, il a été relaxé au bénéfice du doute. Par ailleurs, toutes les 4 personnes poursuivies sont condamnées à payer solidairement la somme de trente huit millions sept cent dix mille cent soixante franc CFA (38 710 160 )FCFA.

Informé le 15 décembre dernier de ce dossier de tricherie et dans le but de garantir l’égalité de chance à tous les candidats, le chef du gouvernement, Patrice Talon a ordonné l’annulation dudit concours. Ainsi, les candidats devront se préparer encore afin de reprendre ce concours très prochainement.

Ce verdict sonne non seulement comme un signal fort mais indique aussi une tolérance zéro à la fraude au Bénin au regard des différentes réformes effectuées pour la transparence des concours.