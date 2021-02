«Les cyber-terroristes provoquent des tensions au Nigéria», dit Muhammadu Buhari

Le président Muhammadu Buhari, affirme que le Nigéria est témoin d’une augmentation des menaces posées par les cybercriminels, les fraudeurs financiers en ligne et les cyber-terroristes. Il a également déclaré que les cyber-terroristes utilisent Internet pour créer des tensions dans le pays.

Le président aurait déclaré cela dans une déclaration de sa conseillère spéciale pour les médias et la publicité, Femi Adesina, intitulée: «Pourquoi devons-nous réduire la criminalité, utiliser Internet pour la sécurité nationale et le progrès économique, par le président Buhari», mardi.

Buhari, qui a pris la parole lors du lancement de la politique et stratégie nationales de cybersécurité 2021 à Abuja, a appelé à une refonte de la stratégie nationale sur la cybersécurité, exhortant à mettre davantage l’accent sur l’exploration d’Internet pour des opportunités de croissance économique, l’amélioration des connaissances et l’atténuation de la criminalité.

Le président a noté que le gouvernement fédéral avait pris des décisions politiques majeures pour accroître la pénétration d’Internet dans la vie quotidienne des citoyens, en particulier à des fins utilitaires, avec le lancement du Plan national pour le haut débit 2020-2025 en mars 2020; Politique et stratégie nationales sur l’économie numérique 2020-2030; Programme d’identité nationale, compte unique du Trésor et systèmes de numéro de vérification bancaire.

«Toutes ces initiatives servent de catalyseurs pour relever de nombreux défis économiques et sécuritaires auxquels notre pays est confronté, tout en nous fournissant la plate-forme pour améliorer la responsabilité et la transparence dans notre volonté inébranlable de lutter contre la corruption.

«Cependant, comme de nombreux autres pays à travers le monde, la croissance et le développement d’Internet s’accompagnent de problèmes importants. Nous assistons à une augmentation des menaces posées par les cybercriminels, les fraudeurs financiers en ligne et les cyber-terroristes qui utilisent Internet pour provoquer l’appréhension», a déclaré le président.

Il a ajouté qu’Internet et les médias sociaux avaient connu une forte augmentation de la propagation des discours de haine, des fausses nouvelles, des messages séditieux et traîtres, ainsi que des risques de violation des informations personnelles et des données sensibles du gouvernement.

Buhari a déclaré:

«Il est presque impossible d’exagérer les défis. Certains événements mondiaux tels que l’émergence rapide de nouvelles technologies, l’éclosion de la pandémie COVID-19 et l’avènement de la technologie 5G ont encore élargi la portée et la diversification de ces cybermenaces.

«En octobre 2020, nous avons tous assisté à une escalade de l’utilisation des médias sociaux pour la diffusion de messages subversifs et l’incitation à la violence qui ont contribué à aggraver les tensions, à provoquer des troubles et à déclencher des actes de pillage et de destruction généralisés dans tout le pays.»