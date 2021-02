Les curiosités que vous ignoriez sur Antonela Roccuzzo, la femme de Lionel Messi

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a assuré qu’ils ne dérangeraient plus Neymar lorsqu’il cherchera à s’amuser.

Fêtes et football. Un dilemme éternel qui n’aura probablement jamais de solution. Il y a ceux qui assimilent le professionnalisme au comportement, et pour eux la vie nocturne d’un footballeur est strictement interdite, car elle peut altérer leurs performances, et d’autre part, ceux qui s’assurent que nous avons tous le droit de nous amuser, tant que les deux sont compatibles. L’un des défenseurs de cette théorie est Neymar, un joueur qui aime s’amuser sur et en dehors du terrain de jeu.

Un mois à peine après le scandale sur la façon dont Neymar a célébré son anniversaire, le directeur sportif du Paris Saint Germain, Leonardo Nascimento de Araújo, communément appelé Leonardo, est venu défendre le numéro 10 avec une déclaration surprenante qui fait sans aucun doute le sourire de la star brésilienne. À tel point qu’il a assuré que c’était son essence, et qu’il en avait besoin pour trouver son équilibre intérieur.

Les fêtes d’anniversaire de Neymar sont déjà un classique et l’un des événements les plus attendus de l’année par les amis brésiliens et la presse mondiale. Ce n’est pas une nouveauté que le crack du PSG adore fêter son anniversaire de naissance, et année après année il est submergé par les célébrations.

Cependant, cette année il n’a pas pu en profiter comme il l’aurait vraiment souhaité, car il a été impliqué dans une série de polémiques, déclenchées par le contexte de la pandémie dans le monde, et ses blessures à répétition, auxquelles il les assimile de plus en plus à leur soirées.

Neymar a un contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2022, donc, bien que la négociation soit en cours, et que le joueur souhaite continuer au club, il devra signer le renouvellement pour rester lié aux ordres de Mauricio Pochettino.

Dans ce contexte, Leonardo était optimiste quant à la conclusion d’un accord, qui les lie, au moins, pour quelques années de plus, car l’engagement des 10 avec le club est irréprochable et il est très important pour eux de l’avoir dans leur équipe.