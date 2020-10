Les championnats dans lesquels le mercato reste ouvert

Si déjà dans certains championnats le délai limite pour le mercato a connu son point mort, il reste tout de même encore ouvert pour d’autres championnats. Et ces derniers en profitent profondément.

Ce n’est plus un secret, le marché de mercato est bouclé et il y n’aura plus d’emplettes dans les championnats d’élite de : la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne.

Ces cinq plus grands championnats ont épuisé leur délai pour ce mercato estival achevé le lundi 5 octobre 2020. Mais plusieurs championnats intéressants restent encore ouverts aux transactions.

Entre autres, on peut trouver le marché anglais qui reste ouvert jusqu’au 16 octobre, mais aura uniquement lieu avec les divisions inférieures et non entre équipes de Premier League. Il sera cependant possible de prêter des éléments pour s’aguerrir en Championship ou en League One.

Au lendemain du mercato anglais, le mercato russe fermera ses portes le 17 octobre. Mais au Qatar ça sera 8 jours plus tard. Précisément leur mercato s’achèvera le 25 octobre. Et pour finir, en Major League Soccer les portes du marché de transactions seront fermées le 29 octobre.