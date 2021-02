L’épouse de Messi : les photos et la signification des tatouages d’Antonela Roccuzzo, partenaire de la star barcelonaise

La légende de la NBA se moquera des deux maîtres du football avec seulement quelques millions de dollars. Les virgules et les zéros sont sans fin.

LeBron James peut profiter d’une vie riche de luxe pendant de nombreuses années à moins que son comportement ne change radicalement.

La star de la NBA a une énorme valeur nette estimée à 500 millions de dollars, mais quand même, il n’arrête pas de compter l’argent. Le revenu augmente en permanence, et maintenant, encore plus.

Malgré la situation sanitaire mondiale, la NBA a été confrontée à de graves difficultés au cours des derniers mois et n’a eu aucun problème à maintenir des salaires extrêmement élevés dans la ligue. Et LeBron James célébrera certainement de plus en plus.

Selon Forbes.com, 2021 sera l’année au cours de laquelle LeBron James atteindra 1 milliard de dollars de revenus à vie. À partir de son salaire de 39,2 millions de dollars et d’un revenu total prévu de 95,4 millions de dollars au cours de ces 12 mois avec approbation.

Son portefeuille compte AT&T, Beats, Nike, Walmart, Rimowa, GMC et Blaze Pizza et maintenant Mountain Dew.

Malgré les rapports affirmant que LeBron James ne rejoindra le club des milliardaires qu’après que Messi et Cristiano Ronaldo l’ aient fait, les informations provenant de Celebrity Net Worth ne parlent que de fortunes de «seulement» 400 et 500 millions de dollars respectivement.