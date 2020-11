Législatives au Burkina : voici la liste provisoire des députés MPP

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a proclamé, samedi, les résultats provisoires des élections législatives du 22 novembre dernier.

Il ressort de ces résultats que le parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) s’en sort avec la majorité des sièges à savoir 56 sièges sur les 127 à pourvoir. Nous vous proposons ci-dessous la liste provisoire des députés MPP pour le compte de la législature 2020-2025.

Liste provisoire des députés MPP

1- SALIFO TIEMTORE

2- HELENE MARIE LAURENCE MARCHAL

3- SAYOUBA OUEDRAOGO

4- ELISE THIOMBIANO

5- RAYMOND BALIMA

6- LASSINA OUATTARA

7- SAKANDE BALA ALASSANE

8- MOSSE ABDOULAYE

9- TAPSOBA TIBO JEAN PAUL

10- KONGO YABRE JULIETTE

11- KABORE LASSANE

12- COULIBALY LOMBOZA

13- KONE MAXIME

14- OUARO STANISLAS

15- TOE GOAKUN ROSSAN NOEL

16- THIEBA PAUL KABA

17- SAGNON TOU MADIARA

18- OUATTARA MAMADOU

19- BARA BOUKARE KHALIL

20- ZONG-NABA WENDMISSIDA ANTOINE ELISEE

21- KOURAOGA ADAMA

22- SIMEON SAWADOGO

23- KOURAOGO PATRICE

24- BACHIR ISMAEL OUEDRAOGO

25- YAMEOGO URBAIN GNOUREGMA

26- ROUAMBA WORKYA

27- BASSANE JOB

28- NACRO OUSMANE

29- BENAO KABOUBIE REINE BERTILLE

30- DOAMBA IDRISSA

31- AZOUPIOU DAOUDA

32- YERBANGA TEGWENDE MODESTE

33- NAMOANO YEMBOADO GEORGES

34- BOLY OUSMANE

35- LOMPO KOUROUBOUNDOU

36- SANGLI HAMIMPOUGDI

37- LOMPO FIMBA JULIEN

38- SANON HADJA FATIMATA

39- SAWADOGO DAOUDA

40- OUATTARA ZIGNODO

41- NABIE NIMAYE

42- BARRY BOUREIMA

43- SAWADOGO FRANCOIS

44- OUEDRAOGO SMAILA

45- BELEM ABDOU RASMANE

46- BELEM HAMADE

47- BOUGOUMA WENDENMANEGHA ERIC

48- TAPSOBA ALEXANDRE SIGUIAN OUSMAN

49- BARRY MAMADOU ALPHA

50- MAIGA ALKASSOUM

51- MAIGA SAIDOU

52- DICKO ABDOU SALAM

53- OUATTARA MODIBEAUH KOURBIE

54- MEDA NICOLA

55- DAH VALAIRE

56- KAMBOU FIACRE

Notons que le MPP est suivi du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) avec 20 sièges et du Nouveau Temps pour la démocratie (NTD) avec 13 sièges. Par contre, l’Union pour le progrès et le changement (UPC) s’en sort avec 12 sièges.