Le vibrant témoignage de «Gros Bedel» sur Hamed Bakayoko qui donne larmes aux yeux

L’homme du Showbiz ivoirien, Gros Bedel a rendu un incroyable témoignage sur l’ancien ministre Hamed Bakayoko et laisse la toile émue de tristesse et regret.

Depuis le décès du Premier Ministre Hamed Bakayoko, les hommages ne cessent de fuser sur internet, s’accordant tous à dire que l’homme est le prototype de l’humanisme. Hommes politiques, artistes locaux et internationaux, footballeurs ou simples citoyens, ne tarissent pas déloges à son sujet. Cependant Gros Bedel a quant à lui carrément choqué la toile.

Voici le récit de Gros Bedel sur Hamed Bakayoko

C’était chaud sur nous, propriétaires de boîtes de nuits. Nos bars étaient tous fermés pendant la période du confinement. Et un soir de Dimanche, je crois Avril ou Mai 2020, mon téléphone sonne et au bout du fil, le grand HAMBAK, je n’en reviens pas.

HAMBAK me dit : «Bedel, le Champion de La Nuit, on dit quoi ?» Et moi je lui dis: «M. Le Ministre, ça ne va pas, c’est chaud. Nos bars sont fermés, on est au chômage». Il m’a répondu en me rassurant que le gouvernement pense à nous et qu’on n’a pas été oubliés.

Et ensuite, il m’a dit ceci : «Écoute Bedel, il y a quelqu’un qui va t’appeler, un de mes collaborateurs pour te remettre quelque chose, en attendant que les choses reprennent».

J’ai été agréablement surpris de voir que l’enveloppe qui m’a été offerte par M. Le Ministre Hamed Bakayoko contenait 3 Millions. J’ai reçu 3 Millions en cette période de galère au plus fort de la crise du Corona, je ne savais plus comment exprimer toute ma gratitude à mon bienfaiteur HAMBAK.

Le Parapluie de la Jeunesse Ivoirienne, HAMBAK était le Parapluie de la jeunesse Ivoirienne. L’homme sur qui on pouvait vraiment compter, l’homme qui n’hésitait pas à soutenir ses concitoyens. Il nous soutenait dans nos activités, et venait en aide tout le temps aux artistes qui le sollicitait. Il savait honorer et donner de la valeur aux gens. Hélas, il s’en est allé.

Qui sera notre Hamed Bakayoko ? Il n’y a pas 2 HAMBAK, il est unique. La jeunesse ivoirienne ne finira pas de le pleurer.