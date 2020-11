Le vibrant hommage de Léo Messi à Diego Maradona !

Suite à l’annonce du décès de Diego Maradona, Lionel Messi par ses réseaux sociaux a tenu rendre un hommage poignant à l’homme. Le génie du football.

«une journée très triste pour tous les argentins et pour le football. Il nous quitte mais il ne part pas parce que Diego est éternel. Je garde tous les moments mignons vécus avec lui et je voulais en profiter pour envoyer mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix», a écrit Léo Messi.