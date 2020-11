Le Top 10 des meilleurs buteurs de l’Europe

La saison a repris en Europe dans tous les championnats et les compteurs de but ont été déclenché. Après plusieurs rencontres, voici à quoi on peut s’attendre dans le top 10 des buteurs avec deux africains (Paul Onuachu et Mohamed Salah) représentés.

Comme la saison dernière, le summum de ce classement reste toujours le même. Avec 5 matches, le Polonais Robert Lewandowski compte déjà 10 buts et s’accapare de la première place.

Mais il dépasse le deuxième juste avec un seul but. Et d’ailleurs c’est le Nigérian Paul Onuachu qui menace Lewandowski au sommet. Le sociétaire de Genk vit un agréable début de saison avec le championnat Jupiter League où il a signé 9 buts en 10 matches.

Mais Heung-min Son ne serait pas aussi loin. Le Sud Coréen évoluant sous la tunique de Tottenham forme avec Harry kane un duo invincible. Une collaboration qui l’a permis a inscrit 8 buts en 7 matches…

Voici le classement des top buteurs européens :

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) – 10 buts en 5 matches (367 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) – 9 buts en 10 matches (746 minutes)

3) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) – 8 buts en 7 matches (553 minutes)

4) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) – 8 buts en 7 matches (610 minutes)

5) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) – 8 buts en 11 matches (957 minutes)

6) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) – 7 buts en 4 matches (360 minutes)

7) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) – 7 buts en 6 matches (434 minutes)

8) Henk Veerman (29 ans/Pays-Bas/Heerenveen) – 7 buts en 7 matches (599 minutes)

9) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) – 7 buts en 7 matches (630 minutes)

10) Christian Noboa (35 ans/Équateur/Sochi) – 7 buts en 11 matches (979 minutes)