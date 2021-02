Le Tchad envoie 1 200 soldats aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour lutter contre le djihadisme

A l’occasion d’une rencontre avec les professionnels des médias, ce mardi 16 février 2021, le Ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du gouvernement, Alain Orounla a dévoilé le nombre de parrainages obtenus par le président sortant Patrice Talon et sa colistière comptant pour les élections présidentielles du 11 avril prochain.

Le duo Patrice Talon-Talata a décroché la majorité des parrainages pour le scrutin d’avril prochain. On retient des propos du porte-parole du gouvernement, Alain Orounla que le duo de la mouvance présidentielle a obtenu un total de 118 parrainages sur les 159.

A en croire le Ministre de la Communication et de la Poste, ce nombre élevé de parrainages pour le camp présidentiel témoigne de la ferme volonté et de la détermination inébranlable des élus à voir le Chef de l’Etat briguer un second mandat.

Il n’a pas manqué de préciser que d’autres duos de candidats notamment de l’opposition ont pu réunir le nombre de parrainages exigés par les textes. Il balaie ainsi d’un revers de main les allégations faisant état de ce que le Président sortant aurait choisi ses alliés pour l’affronter lors de ces élections.