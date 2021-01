Le syndicat des joueurs uruguayens défend Cavani et tacle la FA : «ce que la FA a commis est un acte de discrimination»

Luis Suarez est redevenu la figure de l’Atletico de Madrid dans un nouveau match et a envoyé un message clair à Ronald Koeman et au FC Barcelone après que Messi l’ait défendu.

Lionel Messi avait pris la défense de son ami et ancien coéquipier Luis Suarez en disant qu’il n’avait pas aimé la façon dont l’Uruguayen avait quitté le FC Barcelone.

Pour Lionel Messi, il était inadmissible que Koeman et le FC Barcelone aient laissé Luis Suarez se rendre à l’Atletico Madrid alors qu’il était un rival direct pour la Liga BBVA.

L’Atletico Madrid a gagné à la dernière minute avec un but de Luis Suarez et grâce à l’ancien FC Barcelone, son équipe est toujours première de la Liga BBVA.

Luis Suarez a eu de meilleures statistiques que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et a déjà marqué 9 buts en 9 matchs. Lionel Messi n’a que 7 buts et la grande majorité des pénalités.

Luis Suarez a clairement indiqué à Ronald Koeman et à la direction du FC Barcelone qu’il était toujours en force et qu’il était toujours l’un des meilleurs attaquants du monde.

Bien qu’il ne soit pas dans sa meilleure forme, Luis Suarez continue d’être un attaquant mortel dans la région, l’une des lacunes du FC Barcelone.

Ronald Koeman a déclaré lors de l’une de ses dernières conférences de presse que Luis Suarez joue bien à l’Atletico de Madrid parce que cette équipe ne peut être atteinte qu’avec un seul but et qu’au FC Barcelone, il faut plus d’un but pour gagner et convaincre les gens.

Luis Suarez continue de montrer qu’il est l’un des meilleurs attaquants du monde et de faire taire la bouche de Koeman car grâce à son but, l’Atletico de Madrid mène la Liga BBVA.