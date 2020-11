Le sosie de Dj Arafat essoufflé : «c’est un lourd fardeau de porter le nom du Daishikan»

Daïshi Junior, le sosie parfait du défunt roi du coupé-décalé Arafat Dj est au bord du gouffre. Il commence par être fatigué du fardeau en raison des nombreuses difficultés qui se présentent à lui.

En effet, invité sur une émission de Vibe Radio C.I, Le parfait sosie du Commandant Zabra a ouvertement dévoilé son envie d’abandonner l’héritage de Daïshi.

«Ah ça pèse, ça pèse lourd. C’est un lourd fardeau de porter le nom du Daishi. Ça me fatigue sérieusement. Il est arrivé un moment où j’ai failli abandonner et dire que je ne suis plus le Daishi Junior», déclare le jeune Dj avant d’ajouter :

«Partout où je passe, moi-même je ne comprends plus, les enfants, les jeunes, les mamans, tous m’envahissent. À un moment, j’étais obligé de sortir que la nuit. Parce que dès que je sors pour aller en ville, c’est toujours des cris : Daishi, Daishi Daishi», a raconté Daishi Junior.

Il faut noter que Daïshi Junior ressemble terriblement au défunt Arafat Dj. C’est même lui qui a été choisi pour réaliser le clip de la chanson posthume «Kong». C’est la preuve que Ange Didier Houon alias Daïshi demeure vraiment une légende.