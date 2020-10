Le Sénégal nie le bilan de 140 morts du naufrage d’un bateau de migrants

Dakar estime «infondé» le chiffre avancé jeudi par l’Organisation internationale pour les migrations, et précise qu «aucun décès (…) n’a été, pour l’instant, établi».

Le gouvernement sénégalais a mis en doute, vendredi 30 octobre, le bilan fourni par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à la suite d’un naufrage qui aurait entraîné la mort de 140 personnes en début de semaine.

«Les services compétents de l’Etat ont récupéré six corps sans vie repêchés par un navire de pêche privé», précise le ministère de l’intérieur dans son communiqué, qui rappelle par ailleurs que «les services de secours ont sauvé respectivement 51 et 40 personnes» lors «d’accidents en mer intervenus le 22 octobre et dans la nuit du 25 au 26 octobre».

Cette déclaration contredit des informations fournies jeudi par l’OIM qui, se basant sur des propos recueillis auprès de communautés locales, estime que 140 personnes ont perdu la vie, sur un nombre total de 200 personnes à bord.

Une information «infondée» rétorque le ministère, qui assure qu’«aucun décès à ces incidents n’a été, pour l’instant, établi». Les bureaux de l’OIM en Afrique centrale et de l’ouest n’étaient pas immédiatement disponibles pour réagir.

Un peu plus tôt dans la semaine, le porte-parole du gouvernement sénégalais, Ndeye Ticke Ndiaye Diop, avait admis une hausse des départs de bateaux de migrants depuis le pays.

Un certain nombre de migrants ouest-africains, qui tentent de rejoindre à tout prix l’Europe, ont choisi ces dernières années de tenter la traversée vers l’archipel espagnol des Canaries, situé à plus d’une centaine de kilomètres de la côte africaine au plus proche, un voyage dangereux.

Entre le 1er janvier et le 17 septembre, au moins 251 personnes ont péri en mer en tentant la traversée, selon l’OIM, alors que 210 migrants y avaient perdu la vie sur l’ensemble de l’année 2019.

