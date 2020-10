Le Rwanda met en place des mécanismes de sécurité nucléaire

Le fabricant américain de puces informatiques AMD (Advanced Micro Devices) a annoncé ce mardi le rachat de la société californienne Xilinx pour 35 milliards de dollars en actions. Une opération qui lui permet de faire grandir son activité de centre de données. Cette transaction renforce AMD face à son concurrent Intel et crée une nouvelle entité valant environ 135 milliards de dollars, détaille un communiqué.

Le secteur des puces est actuellement en ébullition car des groupes comme Google, Amazon (AWS), Microsoft ou Samsung, en pointe sur l’intelligence artificielle, sont en quête de produits permettant d’accroître l’efficacité de leurs centres de données dans des tâches spécifiques.

Nvidia, le fabricant américain de processeurs graphiques, a ainsi cassé sa tire-lire en septembre, déboursant jusqu’à 40 milliards de dollars pour s’emparer de la société britannique Arm, productrice de 95% des microprocesseurs de téléphones portables et tablettes dans le monde. Le fabricant américain de semi-conducteurs Analog Devices (ADI) a aussi annoncé en juillet vouloir mettre la main sur son concurrent Maxim Integrated pour 21 milliards de dollars.

Ensemble, AMD et Xilinx «capitaliseront sur les opportunités émergeant des segments de croissance les plus importants du secteur, des centres de données aux jeux, en passant par les ordinateurs personnels, les communications, l’automobile, l’industrie, l’aérospatiale et la défense», souligne le communiqué.

L’action Xilinx bondit

Un mariage avec Xilinx, fondé en 1984, lui permet de devenir un acteur important sur le créneau des processeurs programmables (FPGA, Field-Programmable Gate Array). Xilinx dispose notamment de systèmes de calculs adaptatifs permettant de répondre aux exigences d’infrastructures de la technologie 5G.

Le groupe est aussi propriétaire d’une plateforme de calcul adaptative baptisée Versal, qui repose sur l’idée que le matériel et les logiciels d’accélération peuvent changer en fonction des charges de travail pour les centres de données, l’automobile, les industries câblées et la défense par exemple.

Le nouveau groupe aura au total 13.000 ingénieurs et dépensera plus de 2,7 milliards de dollars par an en recherche et développement, ce qui lui permettra «de fournir une offre de produits et des solutions spécifiques encore plus solides». Il estime pouvoir faire, après 18 mois, 300 millions de dollars d’économies par an.

La transaction, validée par les conseils d’administration des deux groupes, doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence. Elle devrait être finalisée d’ici fin 2021. À Wall Street, l’action de Xilinx prenait 10% dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse tandis que celle d’AMD lâchait 4%.

Avec AFP