Le régulateur européen prévoit une demande d’autorisation du vaccin Johnson & Johnson «bientôt»

Selon les estimations, le continent aura besoin d’1,5 milliard de doses pour immuniser 60 % de son 1,3 milliard d’habitants.

L’Union africaine (UA) a obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 pour les pays du continent, a annoncé jeudi 28 janvier le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Les doses supplémentaires «ont été garanties auprès de l’Institut Serum», un laboratoire indien, selon John Nkengasong, le directeur cette agence.

Cette annonce porte à 670 millions le nombre de doses qui doivent être disponibles dans les deux années à venir pour les pays africains, dont la plupart n’ont pas les moyens de financer l’immunisation de leur population.

Le Serum Institute of India (SII), ou Institut Serum, produit à grande cadence des millions de doses du vaccin contre le Covid-19, Covishield, développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford pour l’Inde et une grande partie des pays en développement.

L’UA avait annoncé le 13 janvier avoir obtenu un premier lot de 270 millions de vaccins, dont au moins 50 millions seront livrés entre avril et juin. D’après John Nkengasong, tous les vaccins seront disponibles «entre cette année et l’année prochaine». Le directeur du CDC a souligné combien la vaccination de la population africaine représente un «effort historique».

Un coût entre 5,8 et 8,2 milliards d’euros

Quatre pays africains ont déjà commencé à vacciner leur population : le Maroc, l’Egypte, les Seychelles et la Guinée, a-t-il indiqué. Maurice a également annoncé le début de sa campagne mardi.

Selon les estimations, le continent aura besoin d’1,5 milliard de vaccins pour immuniser 60 % de son 1,3 milliard d’habitants, pour un coût qui oscille entre 5,8 et 8,2 milliards d’euros.

Lors du sommet économique mondial de Davos, mardi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui quittera très prochainement la présidence tournante de l’UA, a fustigé les pays riches qui «accaparent» les vaccins anti-Covid et mis en garde contre tout «nationalisme» dans les stratégies d’acquisition des précieuses doses.

L’initiative lancée par l’UA, nommée Avatt (African Vaccine Acquisition Task Team) est distincte du dispositif Covax, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de partenaires privés, pour un accès équitable aux vaccins.

L’Afrique a été relativement épargnée jusqu’ici par la pandémie : le continent enregistre 3,4 millions de cas pour 87 000 décès, selon Africa CDC. Mais la deuxième vague se révèle bien plus ravageuse.

Avec AFP