Le record du but le plus haut : un africain humilie Cristiano Ronaldo en détenant ce puissant exploit (vidéo)

Cristiano Ronaldo n’est plus le joueur bon sauteur du football. Le Portugais a été détrôné par Bevis Mugabi, qui a marqué la semaine dernière, le but le plus haut de la tête de l’histoire du football.

Le défenseur ougandais Bevis Mugabi a battu ce week-end le record du but le plus haut ! Le joueur de Motherwell a marqué un but de la tête en sautant à 2m62 ce week-end, soit une détente de 75 centimètres.

Il a battu ainsi le record de Cristiano Ronaldo qui avait marqué en sautant à 2m56 la saison dernière, soit une détente de 69 centimètres. Découvrez en vidéo le but le plus haut de ce défenseur africain.