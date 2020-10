Le rappeur Yung Buck raconte son affrontement avec 50 Cent

Le rappeur nigérian Eedris Abdulkareem alias Yung Buck raconté ce qui s’est passé entre lui et le rappeur américain Curtis «50 cent» Jackson il y a 16 ans.

Dans une recette interview, Yung Buck est revenu sur l’incident qui a eu lieu entre lui et 50 Cent. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas se souvenir du nom de l’artiste, mais se rappelait vivement comment il se tenait contre l’ensemble de l’équipage lorsqu’on lui a demandé de quitter le siège de première classe pour 50 Cent lors d’un spectacle au Nigeria.

Eedris Abdulkareem a expliqué qu’il s’était élevé contre le traitement qu’il recevait de la part des organisateurs de l’émission.

Il a déclaré : «J’essaie toujours autant que je peux de m’abstenir de parler de ces problèmes à plusieurs reprises lorsque les journalistes et les fans curieux posent des questions à ce sujet, mais pour plus de clarté, sur la base des déclarations de Young Buck sur le sujet dans une radio désormais virale. interview aux États-Unis, je vais juste exposer quelques faits

Dans mon contrat avec les organisateurs du concert 4City étiqueté« Star Mega Jamz », j’ai demandé des choses simples spécifiques auxquelles ils se sont mis d’accord; DONNEZ-MOI LE TRAITEMENT EXACT QUE VOUS ALLEZ DONNER À 50CENT!

Si vous lui donnez à lui et à son équipage 50 bouteilles de vin ou de spiritueux exotiques, c’est ce que mon équipage et moi obtenons.

Si vous lui donnez la première classe, c’est ce que j’obtiens et il en va de même pour toutes les autres choses, y compris l’hébergement, la logistique et autres.

Tout cela a été facilement accepté par les organisateurs sans aucun scrupule, seulement pour qu’ils se retournent et ont commencé à agir de façon drôle et à jouer intelligemment sans être intelligents!

Ils ont violé nos accords mutuels et contractuels et ont jeté la prudence au vent aussitôt que les Américains se sont présentés dans leur hâte folle d’idolâtrer les Américains tout en dégradant, en abusant et en jouant avec nos propres talents musicaux locaux qui étaient sur cette tournée», a expliqué Eedris dans un déclaration.

En effet, c’était l’ancien ordre, c’était ainsi qu’ils traitaient habituellement nos artistes autochtones avant que les Brasseries Guinness n’apportent la superstar haïtienne-américaine Wyclef Jean, quelques mois avant le Mega Jamz.

Tout le monde dans l’industrie est conscient du fait indéniable que le salon Guinness a ajouté beaucoup de valeur et de couleur à notre industrie et a apporté de nouvelles perspectives d’espoir et d’opportunités.

Il est indéniable que j’ai refusé d’être utilisé et abusé de cette façon, et j’ai simplement et très humblement demandé ce que je méritais en m’asseyant dans l’un des sièges de première classe sur le chemin de Benin City.

Cet événement tel que raconté par Young Buck a eu lieu un jour après le spectacle de TBS Lagos où les paroles explicites des années 50 suintaient de sexe et faisaient la promotion de la violence ont provoqué un pandémonium, avec des gens qui violaient et faisaient des ravages partout.

L’affaire a même empiré quand il a jeté des billets N200 croustillants à la foule, que certains ont confondus avec des dollars et une course folle a commencé … eh bien, c’est une autre histoire pour un jour différent.

De retour à l’avion affrété, après avoir attendu aux côtés de tous les autres participants pendant plus de 2 heures que 50 Cent et son équipage arrivent à l’aéroport, ils sont entrés et m’ont demandé dans un ton et une attitude très condescendants de quitter le siège et d’aller m’asseoir dans la classe économique avec le reste des actes nigérians, que toute la zone était réservée à 50!

Cela a été fait grossièrement alors qu’ils prononçaient des blasphèmes qui sont étrangers à notre monde, et étant un Africain fier et impénitent et fils de ma mère, j’ai refusé d’être utilisé comme un simple chiffon et un jouet à jeter … et le reste est histoire!

Et c’est à ce moment-là que tout ce que Young Buck a raconté a commencé à se produire! Je me suis levé pour être compté pour moi-même en tant qu’artiste créatif et pour tous les autres artistes créatifs qui avaient été utilisés et abusés en série, individuellement.

J’ai défendu tous les talents créatifs qui avaient été déshonorés et crachés ! Je savais que c’était une route dangereuse à parcourir lorsque je me suis lancé dans ce voyage, je savais que cela allait m’affecter un peu, car certains promoteurs et haineux de la vérité se liguaient naturellement contre moi.

Oui, en effet, je connaissais les risques encourus et bien plus encore, mais surtout, je savais aussi que si je faisais ce sacrifice, cela aura un impact positif sur l’industrie dans son ensemble à long terme.

Donc, j’ai dû prendre la décision entre l’auto-préservation, dans ce cas, protéger ma carrière et gagner mon argent sans aucun souci dans le monde ou être moi-même et me lever contre ces usurpateurs et aider à construire une nouvelle industrie plus viable. où les gens sont payés généreusement et respectueusement pour leurs talents!

J’ai choisi la deuxième option… j’ai misé ma carrière et mené cette bataille… et encore aujourd’hui, le reste appartient à l’histoire…

Ainsi, lorsque certains jeunes chats viennent ici et commencent à manquer de respect à leurs aînés et à leurs pairs simplement parce qu’ils sont bien payés pour leurs talents, ils feraient mieux de se vérifier avant de se détruire».