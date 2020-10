Le rappeur Tory Lanez a été inculpé pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion

Le procureur de Los Angeles a modifié les charges pesant sur Tory Lanez. En juillet, le rappeur avait été inculpé uniquement pour port d’arme illicite, après une fusillade survenue en marge d’une soirée chez Kylie Jenner à Hollywood Hills, blessant Megan Thee Stallion au pied.

Depuis, la rappeuse, dont le duo avec Cardi B, WAP, cartonne, a publiquement accusé le chanteur d’être l’auteur du coup de feu qu’elle a reçu.

Les charges ont donc été revues. Tory Lanez est maintenant inculpé pour «agression avec une arme semi-automatique» et pour «détention d’une arme non-enregistrée et chargée dans un véhicule», comme le relaye Variety.

Dispute

Ce 12 juillet, Megan Thee Stallion et Tory Lanez se rendaient à la fête organisée par Kylie Jenner dans le même véhicule. Au cours du trajet, une dispute a éclaté entre les deux artistes. Sur ses réseaux sociaux, Megan Thee Stallion n’a pas tardé à évoquer l’incident, accusant le rappeur de lui avoir tiré dessus alors qu’elle sortait du véhicule.

«Tu m’as tiré dessus et tu as fait en sorte que ton attaché de presse et tes gens mentent sur des blogs. Arrête de mentir !», avait-elle déclaré dans une vidéo postée en août.

Elle avait ajouté ne pas avoir accusé Tory Lanez dans sa déposition au moment des faits à cause des violences policières survenues aux Etats-Unis.

Tory Lanez a sorti un album le mois dernier consacré entièrement à la fusillade, dans lequel il dément avoir tiré sur Megan Thee Stallion. Il risque jusqu’à 22 ans de prison s’il est déclaré coupable.