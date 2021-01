Le rappeur TI & Wife Tiny nie fermement les allégations d’abus sexuels et de trafic de femmes

Le rappeur d’Atlanta TI et sa femme Tiny se sont prononcés pour nier fermement les allégations de l’ancienne amie Sabrina Peterson d’abus sexuels et de trafic de femmes.

La semaine dernière, Sabrina, lors d’une confrontation avec TI, l’a accusé de lui avoir tiré dessus lors d’un malentendu. Plus tard, elle a entraîné Tiny dans le combat en déclarant que Tiny avait aidé son mari TI à se livrer à toutes sortes d’activités qui maltraitaient les femmes.

Elle a ensuite partagé quelques témoignages de certaines victimes présumées accusant le couple de les avoir abusés sexuellement et de leur trafic.

Le couple, en réponse à ces allégations, a publié une déclaration par l’intermédiaire d’un porte-parole niant fermement les allégations portées contre eux.

Certaines parties de la déclaration se lit; «M. et Mme Harris veulent être consignés et, plus important encore, veulent que le public sache qu’ils nient catégoriquement de la manière la plus ferme possible les allégations scandaleusement effroyables faites contre eux par Sabrina Peterson.»