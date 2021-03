Le prince Harry obtient un nouvel emploi en tant que cadre de démarrage technologique

Le prince Harry aurait accepté un nouvel emploi en tant que cadre d’une startup de la Silicon Valley. Le royal récemment franc a confirmé au Wall Street Journal qu’il deviendrait directeur de l’impact de BetterUp Inc., une entreprise de coaching en ligne et de santé mentale, rapporte PageSix.

«J’ai l’intention d’aider à créer un impact dans la vie des gens. Le coaching proactif offre des possibilités infinies de développement personnel, une prise de conscience accrue et une vie meilleure à tous points de vue», a-t-il déclaré.

Le prince a déjà révélé son intention de travailler avec des problèmes de santé mentale, et sa femme, Meghan Markle, a reconnu ce mois-ci à Oprah Winfrey qu’elle s’était sentie suicidaire alors qu’elle était piégée dans la famille royale.

Harry a déclaré qu’il utilisait personnellement l’application de BetterUp et un entraîneur depuis quelques mois. «J’ai été jumelé avec mon entraîneur qui, franchement, est vraiment génial et m’a toujours donné des conseils judicieux et une nouvelle perspective, ce qui est si précieux», a-t-il déclaré à la WSJ.

Le PDG de BetterUp, Alexi Robichaux, a refusé de révéler les détails du contrat de travail de Harry ou de la manière dont il était rémunéré, a déclaré le WSJ.

Mais «c’est un rôle significatif et charnu», a déclaré Robichaux au journal du prince rejoignant l’équipe de direction de l’entreprise en tant que «dirigeant de la société».

«Il est synonyme de cette approche de la santé mentale et de vraiment investir en vous-même», a déclaré Robichaux. «Ce n’était pas une vente interne difficile.»

On s’attend à ce que Harry contribue aux initiatives, y compris les décisions de stratégie de produit et les contributions caritatives, et milite publiquement sur des sujets liés à la santé mentale.

On s’attend finalement à ce que Harry passe du temps au siège de la société à San Francisco, assiste à des réunions à main levée et soit un invité spécial lors des événements de l’entreprise, a déclaré Robichaux.