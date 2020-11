Le premier James Bond 007, Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans (vidéo)

Il a fait rêver plus d’un avec ses gadgets fantatisques et ses jolies femmes.

L’acteur écossais et premier comédien à avoir incarné l’espion le plus célèbre et glamour au monde, James Bond, a tiré sa révérence à l’âge de 90 ans le 31 octobre, annonce le site de la BBC.

Né à Edimbourg en Ecosse en 1930, Sean Connery avait atteint la célébrité en incarnant à sept reprises l’agent 007 dès les années 1960. Il était considéré depuis comme le meilleur acteur à avoir interprété ce rôle.

Pour l’heure, les causes de la mort de Sean Connery, qui avait fêté son 90e anniversaire le 25 août, n’ont pas encore été révélées.