Le pasteur «raseur» avoue être dans une mise en scène contre les faux pasteurs (vidéo)

Vous avez lu notre article qui a parlé du pasteur qui rasait la partie intime de ses fidèles. Le pasteur en question s’explique.

Cette vidéo virale qui a fait les tours des réseaux sociaux a ému plus d’un. Un pasteur au nom de la religion, a aligné les membres de son église, jeunes et vieilles, et leur a demandé soulever robe ou pagne et les rasait à l’église.



Les réactions indignées des internautes et de la population appelant à l’arrestation de «l’homme de Dieu», l’ont amené à s’expliquer.

Dans une interview avec Kofi Adoma, le pasteur raseur fait observer que la vidéo virale est une mise en scène.

Selon lui, il agit comme un faux pasteur pour décrire certaines astuces employées par des pasteurs qui ne sont pas authentiques. Il vous dit que ce que vous avez vu n’est pas ce que pensez. Assez drôle, cette mise en scène et son explication.